A pós-graduação é de extrema importância para quem já saiu da faculdade e quer dar um upgrade no currículo para se destacar no mercado de trabalho.

A LFG Anápolis, localizada na Centro da cidade, está com inscrições abertas para especializações a distância, com bolsa de 50% de desconto até o final do curso.

Interessados devem entrar em contato com a instituição através do WhatsApp (62) 9 8459-5380 ou pelo site para realizar a inscrição, até o dia 10 de agosto.

Os cursos tem duração de seis a dez meses e são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) com nota cinco.

Veja quais são os cursos ofertados na LFG Anápolis

Negócios/MBA; Educação; Ciências, Exatas e Tecnologia; Engenharia e Arquitetura; Ciências Sociais, Serviços e Outros; Esporte, Estética e Saúde; Direito; Comunicação, Artes e Humanidade; Agricultura e Veterinária.

Outros benefícios

Todos os estudantes terão acesso ao Canal Conecta, um site gratuito com vagas de emprego; além de biblioteca virtual com mais de nove mil títulos, cursos livres, corpo docente qualificado e plataforma gratuita de desenvolvimento de carreira.