Com novos hospitais, regionalização da saúde se torna realidade em Goiás

Governo de Goiás entregou 8 novos hospitais e 6 novas Policlínicas desde 2019. Novo Hospital Estadual de Águas Lindas já soma mais de 600 atendimentos na primeira quinzena de funcionamento e obras do Cora chegam a 60%

Publieditorial - 14 de julho de 2024

Inaugurado no dia 17 de junho já em funcionamento, o Heal atende mais de 1,2 milhão de habitantes de 31 municípios da macrorregião Nordeste de Goiás. (Foto: SECOM)

A rede estadual de saúde passou por uma transformação nos últimos cinco anos. Desde 2019, o Governo de Goiás já entregou oito novos hospitais e seis novas Policlínicas. A última unidade de saúde entregue foi o Hospital Estadual de Águas Lindas (Heal), na região do Entorno do Distrito Federal, que começou a funcionar após 20 anos de espera. Além disso, as obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) avançam em ritmo acelerado e já estão 60% concluídas.

Inaugurado no dia 17 de junho já em funcionamento, o Heal atende mais de 1,2 milhão de habitantes de 31 municípios da macrorregião Nordeste de Goiás. A obra, que custou R$ 157 milhões do Tesouro Estadual, possui quase o dobro do tamanho previsto no projeto original, com 16 mil metros quadrados de área construída e estrutura para 22 consultórios, 164 leitos, sendo 40 de UTI’s, entre estes, 20 com suporte para atender bebês e crianças.

“Regionalizar a saúde pública é levar o serviço para perto do cidadão, isso humaniza o atendimento e mostra respeito às pessoas. Um serviço de saúde mais próximo de casa dá dignidade e melhora o bem-estar de todos”, destaca o governador Ronaldo Caiado.

Durante a primeira quinzena de funcionamento do Hospital Estadual Ronaldo Ramos Caiado Filho, em Águas Lindas, foram realizados 600 atendimentos, sendo 24 internações, 274 consultas médicas e outras 183 não médicas, que engloba especialidades como psicologia clínica, nutrição e fonoaudiologia. Na unidade, são disponibilizados profissionais de ginecologia, cirurgia vascular, cardiologia, ortopedia e cirurgia geral.

Marco César Rodrigues da Silva, 38 anos, foi recebido no Heal, oriundo de Luziânia, e ficou internado na enfermaria. “Quero agradecer muito o tratamento que recebo aqui, desde o pessoal da enfermagem, os médicos e a alimentação que trazem todos os dias. Está tudo muito bom”, destacou o paciente.

Com investimento de mais de R$ 18 bilhões desde 2019, a gestão estadual transformou o atendimento de saúde. Antes, Goiás só contava com pouco mais de 240 leitos de UTI concentrados em apenas três cidades: Goiânia, Aparecida e Anápolis. Agora, são quase 1.000 em 23 municípios diferentes.

Foram entregues ainda, seis Policlínicas que oferecem atendimento em 21 especialidades médicas para o interior do Estado. As unidades estão nas cidades de Posse, Goianésia, Quirinópolis, Formosa, São Luís de Montes Belos e cidade de Goiás.

Cora

Primeiro hospital público destinado exclusivamente para o tratamento do câncer em Goiás, Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) já tem 60% das obras concluídas e é construído, desde a concepção do projeto, com tecnologia de ponta nos moldes do Hospital de Amor, de Barretos (SP). A intenção é atender aos padrões internacionais de medicina já aplicados na unidade paulista.

Todo o complexo terá mais de 44 mil metros quadrados de área construída. Serão 148 leitos; capacidade para atendimento ambulatorial oncológico adulto e infantil; serviços de diagnóstico; salas para infusão de medicamentos; centros de reabilitação e quimioterapia; serviços de apoio e pronto atendimento com funcionamento 24 horas; além de leitos de UTI.