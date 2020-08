Mais quatro mortes por Covid-19 foram confirmadas em Anápolis, de acordo com boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), atualizado às 15h39 desta terça-feira (04).

De acordo com o documento da pasta, todas as novas vítimas são do sexo masculino.

Um deles tinha 57 anos e estava internado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) até o dia 26 de julho, quando faleceu.

Outros dois, de 64 e 83 anos, estavam no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves quando foram a óbito, no dia 1º e 03 de agosto, respectivamente.

E a vítima mais recente tinha 63 anos estava recebendo cuidados no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) até hoje (04), mas também não resistiu e teve o óbito confirmado.

Todos tiveram o resultado positivo do exame divulgado apenas nesta terça-feira (04).

Com essa atualização, o município agora registra 98 mortes em decorrência da doença.

O boletim também confirmou 121 novos pacientes nas últimas 24h. São 64 mulheres, de um a 84 anos, e 57 homens, de 15 a 85 anos.

Desde o início da pandemia, Anápolis já registrou 4.291 infectados. Destes, 2.374 já receberam alta da quarentena e foram liberados.