Termina nesta terça-feira (04) o período de inscrições para os cursos gratuitos, de nível técnico e de qualificação, do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Governador Onofre Quinan, em Anápolis.

No nível técnico, são 150 vagas e há oportunidades para as turmas de Farmácia, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. As cargas horárias variam de 1.300h até 1.440h e interessados nos últimos dois cursos poderão escolher o horário dos estudos.

O início das aulas, previsto para 17 de agosto, está condicionado ao quantitativo mínimo de 75% alunos por turma. Mais informações sobre inscrições e documentações necessárias estão no edital.

Veja os detalhes dos cursos técnicos

Já para o nível de qualificação, são 190 vagas para turmas de Operador de Supermercado, Assistente de Recursos Humanos, Inglês Básico, Assistente Administrativo, Introdução à Interpretação de Libras, Assistente de Logística e Cuidador Infantil.

Todas as vagas são para maiores de 16 anos e exigem ensino fundamental completo. Para assistente de logística, é necessário já ter concluído também o ensino médio. Confira o edital.

Veja os detalhes dos cursos de qualificação

O resultado dos dois processos seletivos estão previstos para serem divulgados nesta quarta-feira (05).