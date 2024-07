Bombeiros são acionados para combater incêndio em hotel de Anápolis

Militares identificaram que um colchão foi consumido pelo fogo, atingindo outros itens por perto

Thiago Alonso - 17 de julho de 2024

Colchão ficou queimado. (Foto: Reprodução)

Um incêndio atingiu o Hotel Arco Iris, localizado na Avenida Brasil, na região Central de Anápolis, na tarde desta quarta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, encontrando o local com bastante fumaça, mas já sem chamas.

Assim, foi feito uma averiguação, a qual foi constatada que um colchão foi consumido pelo fogo, atingindo também um ventilador que estava no local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, uma vez que não haviam hóspedes no cômodo no momento do incidente.

A guarnição tentou realizar inspeções em outros quartos, contudo, alguns estavam trancados e não foi possível fazer a checagem para conferir possíveis vítimas.