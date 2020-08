Um empresário, proprietário de carreta, precisou pedir ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quarta-feira (04), para recuperar uma Scania/R440 que estava sendo conduzida por um jovem de 23 anos.

O caso, registrado na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, teve início depois que viralizou o vídeo do rapaz dirigindo o veículo de grande porte com o corpo todo para fora, com as mãos para o alto e dançando.

Vídeo de jovem dirigindo com corpo para fora de caminhão viraliza nas redes sociais pic.twitter.com/LHs4FrBusF — Portal 6 (@portal6anapolis) August 6, 2020

Após ficar sabendo do vídeo, gravado no domingo (02), o proprietário bloqueou a carreta em um posto de combustível.

Como mora na região Sul do Brasil, teve que acionar uma equipe da PRF para evitar que o jovem continuasse com as chaves do veículo.

No local, o rapaz confirmou aos agentes que seria ele no vídeo, mas não sabia o que aconteceu porque teria tido um surto de loucura momentânea.

Em uma vistoria pela carreta, a PRF encontrou pequenas porções de maconha. O jovem então contou que é usuário da droga desde os treze anos.

O veículo já foi entregue ao proprietário e contra o motorista foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).