Polícia Civil irá investigar caso de criança de 11 anos que foi filmada dirigindo pelo centro de Rio Verde

Vídeo do momento foi publicado nas redes sociais e logo repercutiu na cidade

Natália Sezil - 02 de julho de 2025

Vídeo mostrando criança dirigindo repercutiu entre os moradores de Rio Verde. (Foto: Reprodução)

O caso de uma criança de 11 anos dirigindo um carro pelas ruas de Rio Verde, no Sudoeste goiano, será investigado pela Polícia Civil (PC) após um vídeo registrando esse momento viralizar na internet.

As imagens, compartilhadas nas redes sociais, logo repercutiram entre os moradores do município – sendo apagadas pouco depois disso.

No vídeo, é possível ver a criança dirigindo com uma expressão casual no rosto. Em certo momento, ele guia o volante com apenas uma das mãos, enquanto a outra está apoiada na porta do veículo.

O passageiro, responsável pela filmagem, exibe também a rua, mostrando o quebra-molas que aparece no caminho e os outros carros que também trafegam por ali.

A investigação da PC busca apurar, em um primeiro momento, quem era a pessoa que acompanhava o garoto. Ela poderá responder pelo crime de entregar a direção de um veículo para uma pessoa não habilitada.

Além disso, o inquérito deve analisar os perfis online da criança – onde momentos similares foram compartilhados ao longo dos últimos anos.

O primeiro vídeo semelhante data de abril de 2019, quando o garoto teria apenas quatro anos. O registro mostra o pequeno dirigindo o que seria uma caminhonete, durante a noite.

Ele guia o volante em uma estrada de chão, chegando a fazer curvas e a dirigir com apenas uma das mãos.

Uma outra foto, postada quase um ano depois, mostra, novamente, a criança dirigindo o mesmo veículo. Na legenda da publicação, as palavras escolhidas foram: “só falta alcançar os pés no acelerador”.

Caso confirmado, o crime de trânsito mencionado tem pena de seis meses a um ano de prisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!