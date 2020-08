A Polícia Civil de Goiás divulgou na manhã desta sexta-feira (07) a prisão de um homem, de 51 anos, suspeito de cometer crimes graves, em Santa Rita do Novo Destino, cidade a 162 km de Anápolis.

Ele está detido desde a quarta (05), sob a responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goianésia, depois te tentado matar a esposa, de 52 anos, com requintes de crueldade.

A vítima contou que, no dia anterior à prisão, o marido passou o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas e, por volta das 20h, começou a xingá-la e agredir com uma corrente de ferro dobrada por todo o corpo.

Ainda com raiva, o homem teria pego um punhal e feito várias perfurações das pernas e costas da companheira, enquanto a ameaçava de morte.

Após o início das investigações, policiais da DEAM também descobriram que, no último 1º de agosto, o homem ainda teria estuprado uma amiga da companheira.

Na ocasião, ele também teria queimado as pernas da mulher com cigarro, além de ter cortado parte da orelha da vítima com o mesmo punhal.

De acordo com a delegada Poliana Bergamo, que é responsável pelo caso, o suspeito responderá por tentativa de feminicídio, que prevê pena de doze a trinta anos, e por estupro, com pena de seis a dez anos.

O suspeito já ostenta passagens por tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo.