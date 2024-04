Idoso desce para ajudar mulher em rodovia, cai em emboscada e é vítima de tentativa de latrocínio

Carro foi recuperado em Goiânia, sendo que, dentro dele estavam os possíveis autores

Thiago Alonso - 14 de abril de 2024

Idoso foi encaminhado para uma unidade de saúde em Montes Belos de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma equipe médica que estava se deslocando de Goiânia para Iporá, se deparou com um homem, de 63 anos, pedindo socorro às margens da GO-060. A vítima estava gravemente ferida e bastante ensanguentada.

Ele foi encontrado na madrugada deste sábado (14), por volta das 05h20, no km 115 da rodovia.

Segundo o idoso, ele estava dirigindo quando decidiu parar para socorrer uma mulher que estava na via.

No entanto, no momento em que estacionou o veículo, ele foi surpreendido por dois homens, no que era, na verdade, uma emboscada.

Os agressores lhe aplicaram diversos golpes, até mesmo com facas. Após deixarem a vítima jogada ao chão e com graves ferimentos, estes roubaram o carro, um Hyundai Creta, de cor branca.

O homem ficou jogado no chão, até que foi socorrido pela equipe médica, que o levou para o Hospital Regional Geraldo Landó, em Montes Belos de Goiás, a 127 km de Goiânia.

Na unidade, a vítima recebeu atendimento médico, mas devido à gravidade das lesões, não conseguiu relatar com precisão a versão dos fatos.

Tentativa de latrocínio

No início da manhã de domingo (14), investigações constaram a tentativa de latrocínio a partir de informações da Agência Central de Inteligência. Foi identificado que veículo roubado estava em circulação em Goiânia.

Assim, foi intensificado o patrulhamento nos setores Oeste e Bueno, na região Sul da capital, onde logo foi recuperado.

Nele, estavam três possíveis autores, no qual foram presos e encaminhados a uma Central de Flagrantes.

Também foram encontrados vestígios de sangue no carro, que confirmaram a ligação com a agressão.

A Polícia Civil (PC) seguirá com as devidas investigações sobre o caso.