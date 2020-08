Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, avó materna de Michelle Bolsonaro, morreu nesta quarta-feira (12). Diagnosticada com Covid-19, ela estava internada na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal (DF).

A informação, divulgada em primeira mão pelo jornal Metrópoles, foi confirmada pela tia da primeira-dama, Maria de Fátima Ferreira.

“Deus resolveu levar minha mãezinha, não consigo acreditar. Ela lutou tanto, mostrou tanta força, mas não resistiu. Estamos todos muito abalados”, disse.

A idosa, que estava em tratamento há mais de um mês, chegou a passar um tempo da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas deixou a unidade quando apresentou um quadro clínico considerado estável.

No entanto, precisou ser levada para o HRC apresentando dificuldades para respirar. Segundo o Metrópoles, ela teve 78% da capacidade pulmonar comprometida e precisou fazer uso de máscara de oxigênio durante o tratamento para Covid-19.

A Secretaria de Saúde do DF também confirmou que a morte ocorreu durante a madrugada, mas não comentou a causa do óbito.