Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira (11) mostrou que o setor industrial de Goiás teve crescimento de 5,4% no último mês de junho comparado com o mesmo período de 2019.

Esse percentual coloca o estado na primeira posição entre os Estados pesquisados pelo IBGE. Das 15 unidades federativas avaliadas, apenas três apresentaram resultados positivos – os outros dois são Pernambuco (2,8%) e Mato Grosso (1,6%). No cenário nacional, os números não são bons. Em junho de 2020, a indústria brasileira sofreu queda de 9% tendo em vista os dados de junho do ano passado.

Além de driblar as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 e continuar a se expandir levando em consideração os números de 2019, a indústria goiana, alavancada pelas ações do Governo de Goiás, tem apresentado crescimento mês a mês em 2020. A pesquisa do IBGE também demonstrou que o setor cresceu 0,7% em junho em relação ao mês anterior; e 3% em maio, comparado ao desempenho de abril.

O crescimento industrial deve vir acompanhado da geração de emprego e renda, sobretudo nas regiões mais vulneráveis do estado. Dentro dessa política pública, o governador Ronaldo Caiado (DEM) criou um programa de benefícios fiscais voltado à instalação de indústrias em municípios considerados prioritários, segundo o Índice Multidimensional de Carência das Famílias Goiás (IMCF).

“Não posso ter, como governador, dois Estados, um com maior renda e outro com baixa renda e sem oportunidade de emprego. Precisamos igualar e tratar da mesma forma os 7,2 milhões de goianos”, destaca. O Norte e Nordeste goianos, além do Entorno do Distrito Federal, integram o projeto que oferece até 98% de incentivo fiscal.

Titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Adonídio Neto, avaliou os resultados e reafirmou que Goiás caminha em passos rápidos para ser o primeiro estado a sair da crise provocada pela pandemia. “O Governo de Goiás tem foco nesse momento na recuperação das empresas, sobretudo as micro e pequenas; na geração de empregos e na regionalização do desenvolvimento. A atração de investimentos começa a mostrar resultados positivos”, diz o secretário.

Goiás na pesquisa

Os números da indústria de Goiás também indicam resultado positivo de 2,2% na variação dos últimos doze meses, o que dá ao estado a segunda colocação, atrás apenas do Rio de Janeiro (4,4%). O Pará também registrou variação positiva de 0,4% nesse período. Os demais estados tiveram índices negativos na pesquisa do IBGE.

Já na pesquisa que avalia o acumulado do ano, de janeiro a junho, Goiás também ocupa a segunda posição com índice de 0,9%, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (2,3%). Os demais locais pesquisados, incluindo o Brasil), tiveram resultados negativos.