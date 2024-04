PRF faz buscas para encontrar motorista que matou homem atropelado às margens de rodovia

Vítima tem entre 30 e 40 anos e não portava nenhum documento de identificação

Gabriella Pinheiro - 17 de abril de 2024

Homem não identificado é encontrado morto na BR-452. (Foto: Reprodução/ PRF)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto nas margens da BR-452, nas proximidades de Rio Verde. O caso aconteceu na noite de terça-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tem idade entre 30 e 40 anos e não portava nenhum documento de identificação no momento do ocorrido.

Segundo a corporação, a suspeita é que ele tenha sido atropelado por um veículo de carga, na altura do km 22, no final da noite.

No momento, patrulhas estão sendo realizadas na região na tentativa de identificar o transporte responsável pelo acidente.

A PRF orienta aos motoristas, que passaram pelo local e tiverem informações sobre o acidente, a informarem a corporação por meio do número de telefone 191.