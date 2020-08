Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito Roberto Naves (PP) pediu que profissionais da saúde de Anápolis participem de um chamamento público que está selecionando novas equipes para atuarem na linha de frente contra o novo coronavírus.

O chefe do Executivo Municipal afirmou que grande parte dos que estão trabalhando atualmente precisaram se afastar porque testaram positivo para Covid-19.

Na entrevista, o mandatário não comentou como ficará a situação da Quadricoop, a cooperativa que recentemente assinou contrato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para ser responsável pelo fornecimento da mão de obra às unidades da pasta.

Ao todo, o edital, que já foi publicado do Diário Oficial do Município (DOM), tem duração de seis meses e conta com vagas para médicos, enfermeiros, biomédicos, técnicos de enfermagem, maqueiros, fisioterapeutas e farmacêuticos.

Os interessados precisam acessar o documento, observar os documentos solicitados e enviar em um arquivo PDF para o e-mail [email protected]

Podem participar da seleção pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem e aceitem todas as exigências estabelecidas previamente no edital.

Veja na íntegra clicando aqui.