Como motoristas multados por radares reprovados podem pedir reembolso em Goiás

Nas aferições feitas pelo Inmetro, foi constatado que aparelhos estavam com erros e operavam desde 20 de fevereiro

Gabriella Pinheiro - 17 de junho de 2025

Trecho da BR-040. (Foto: Divulgação)

Os motoristas que foram multados por um dos seis radares reprovados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em rodovias de Goiás poderão conseguir reembolso, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Os equipamentos estão situados na BR-040, nas cidades de Luziânia e Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e passaram por uma verificação após queixas de motoristas. Segundo o DNIT, eles operavam desde o dia 20 de fevereiro.

Nas aferições feitas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), foram reprovados os radares nos KMs 13, 14 e 15,4, em Luziânia, e nos KMs 1,5; 3,5 e 5,9, em Valparaíso de Goiás.

Conforme a DNIT, os usuários que já tiverem efetuado o pagamento das multas geradas por equipamentos reprovados têm direito à restituição dos valores pagos.

A solicitação pode ser feita por meio do formulário de restituição disponível no Portal de Multas do DNIT , mediante o preenchimento de todos os dados requeridos.

Segundo o órgão, é preciso checar desde o período de funcionamento de cada radar até o período de reprovação. O status das autuações pode ser consultado no Portal de Multas de Trânsito.

No caso, para acompanhar a solicitação, é necessário acessar o menu da página e em ‘Restituições’, o clique em ‘Meus Requerimentos’. Conforme a assessoria, a Dnit deve terminar a análise de todas as multas aplicadas pelos equipamentos até sexta-feira (20).

Veja os radares: