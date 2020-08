A pandemia do novo coronavírus pegou todos de surpresa e, consequentemente, fez muita gente ter de adaptar sonhos importantes e que há muito tempo eram planejados.

O mesmo aconteceu com o cantor anapolino Henrique Felipe, que para lançar novos trabalhos já estava pensando em cenário, banda musical e até bailarinas profissionais.

Por causa do distanciamento social, decidiu optar por um roteiro minimalista e lançou recentemente o EP Experiências, que está fazendo um grande sucesso nas plataformas digitais.

“Em tempos de crise precisamos nos reinventar. Hoje a tecnologia está mais acessível a todos, nos permitindo realizar de casa feitos assim. Com esse projeto pretendo mostrar as pessoas que é possível alcançar seus objetivos, por mais que as circunstâncias sejam totalmente adversas”, afirmou.

Com um toque intimista, a capa do álbum foi criada pelo próprio artista, no Morro da Capuava durante uma devocional. Já a manipulação das imagens foi feita através de programas e aplicativos gratuitos de edição de fotografia.

Com ajuda das filhas e sem sair de casa, fez ainda para os fãs, toda a gravação do clipe Experiências, música que leva o nome do EP. Confira:

https://music.apple.com/us/music-video/experi%C3%AAncias/1525327842