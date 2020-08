Após receber um chamado urgente pelo 193, o Corpo de Bombeiros precisou se mobilizar para apagar um incêndio, no bairro São Sebastião, na região Leste de Anápolis, nesta sexta-feira (14).

Quando a corporação chegou no endereço, constatou logo de imediato que as chamas na casa foram provocadas por um vazamento no botijão de gás.

Ao todo, três militares tiveram de agir rápido para conter o fogo e evitar que todos os pertences da família fossem consumidos.

O incêndio atingiu dois cômodos e destruiu fiação elétrica, forro de PVC, fogão, armários embutidos e utensílios domésticos. Ninguém ficou ferido.

O botijão foi colocado para fora da residência e os bombeiros orientaram os proprietários a buscarem uma avaliação com eletricista antes de ligar a energia, para evitar novos problemas.