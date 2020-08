A mulher que inspirou Liz é brasileira. Sabe porquê? Tem beleza e força que ela traz no sangue, na alma e na vida.

A nova fragrância do Boticário já chega ao catálogo assim, cheia de história, porque traz uma fórmula secreta que leva até 6 anos para alcançar seu melhor perfume.

Liz está na doçura, mas também no poder da brasileira, com verdade em cada detalhe e orgulho de uma história de erros e acertos que a ajudaram a construir o seu sucesso. Não é a idade que define você, mulher de Liz, é a sua trajetória.

Liz foi feita com o apoio de mulheres influentes, em um processo de construção diferenciado, desde a sua marca até o olfativo que evoca a sensualidade e a força feminina.

Por isso, a combinação tão envolvente entre o amadeirado e o floral, perfeita para mulheres que buscam personalidade e potência, sem abrir mão de doçura e frescor.

A fragrância intensa e marcante de Liz pertence à família olfativa Amadeirado Floral e, para chegar neste resultado, os ingredientes passam por um processo de 6 anos para que alcancem o seu melhor perfume.

Além do Desodorante Colônia, a linha traz o Hidratante Desodorante Corporal e o Sabonete Líquido, para uma rotina completa de perfumação e cuidado.

Você pode garantir com toda segurança e tranquilidade em uma loja O Boticário ou se preferir, nem precisa sair de casa.

É só escolher um dos canais: no site, diretamente com uma revendedora ou ainda pelo WhatsApp Oficial do Boticário, adicionando em sua agenda o número (41) 8771 4909.

Chegou a hora de construir mais um capítulo em sua história de sucesso. Conheça Liz.