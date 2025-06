Cresce o número de acidentes domésticos com crianças, durante as férias

Com a chegada do calor e o aumento do tempo livre dentro de casa, o número de atendimentos na unidade hospitalar costuma saltar radicalmente

Gabriella Licia - 30 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Durante os meses de férias escolares, os casos de acidentes envolvendo crianças e adolescentes costumam apresentar aumento significativo em todo o país e, em Anápolis, essa realidade é sentida especialmente no Hospital de Queimaduras, referência no cuidado especializado há quase cinco décadas.

Com a chegada do calor e o aumento do tempo livre dentro de casa, o número de atendimentos na unidade hospitalar costuma saltar.

Entre as causas mais frequentes estão queimaduras com líquidos quentes, choques elétricos, exposição prolongada ao sol, além de acidentes com álcool, fogos de artifício e até descargas térmicas causadas por eletrodomésticos.

Reforçamos que, neste período, a prevenção é a principal aliada das famílias. Evitar o acesso de crianças à cozinha, manter produtos inflamáveis fora do alcance e supervisionar o uso de eletrônicos são atitudes simples que podem evitar acidentes graves.

Também é importante redobrar os cuidados com a exposição ao sol, garantindo o uso de protetor solar e a hidratação constante.

Em 2025, o Hospital de Queimaduras de Anápolis completa 50 anos de história. Localizado no bairro Vila Góis, a instituição é reconhecida em todo o país, pelo atendimento humanizado e pela estrutura preparada para casos de média e alta complexidade, com equipe multidisciplinar e plantões especializados.

O alerta é claro: férias combinam com diversão, mas também exigem atenção. Cuidar é um ato de amor e pode fazer toda a diferença para que esse período seja seguro e inesquecível para todos.