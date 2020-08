Shirlei Máximo, mãe de Cauan, que faz dupla com Cleber, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (19). João Máximo, pai do sertanejo, também está com a doença.

Cauan tem 38 anos e segue internado na UTI do Hospital Anis Rassi, em Goiânia, acometido pelos sintomas da Covid-19.

Boletim médico emitido pela família informou que os últimos exames laboratoriais não identificaram mudanças significativas no cantor nas últimas 24h.

O estado é gave, porém estável. Ele mantém-se em oxigenioterapia contínua com cerca de 65% do pulmão comprometido. Uma nova tomografia está marcada para os próximos dias.

“Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas, o que é importante para a recuperação dele”, destacou a equipe do cantor nas redes sociais.

Segundo o comunicado, Shirlei Máximo passa por exames e avaliação médica. João Máximo segue os tratamentos em casa.