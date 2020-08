A manhã desta quinta-feira (20) foi de insatisfação para moradores de Anápolis selecionados pelo aplicativo Dados do Bem. para a chamada ‘testagem em massa’ da Covid-19.

Realizada em sistema drive-thru, no estacionamento da UniEVANGÉLICA, a ação, que está no segundo dia de execução, foi programada para começar às 08h, mas muitos (que até chegaram mais cedo) tiveram de esperar quase duas horas para preencher um cadastro e só então serem submetidos ao exame.

A reportagem do Portal 6 esteve no local e verificou que as filas só não ficaram quilométricas porque várias pessoas desistiram e voltaram para casa, uma vez que por perto não havia nenhum profissional que pudesse explicar o atraso.

Carros fazem fila para testagem em massa da Covid-19, em sistema drive-thru, em Anápolis. pic.twitter.com/Z82CcXsEAs — Portal 6 (@portal6anapolis) August 20, 2020

Alguns idosos, que são do grupo de risco, não conseguiram nem aguardar dentro do carro devido ao calor extremo e saíram mais de uma vez para buscar sombra.

Os atendimentos só começaram a se normalizar por volta de 09h40.

Instada a explicar a situação, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que o atraso ocorreu por causa “do próprio aplicativo, mas tudo já está resolvido e dentro do esperado”.

O Portal 6 prepara uma reportagem mais detalhada e extensa, que será publicada ao longo do dia sobre o episódio.