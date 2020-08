Gritos de dor e pedidos de socorro em um apartamento do Bairro Batista, localizado na região Central de Anápolis, fizeram um vizinho ligar para a Polícia Militar (PM) no sábado (22).

É que um casal de jovens, de 27 e 28 anos, começou a discutir por conta de um desentendimento antigo e o confronto tomou medidas drásticas.

Ao chegar no local, a PM encontrou ambos com ferimentos no corpo.

Aos militares, a moça contou que mora com companheiro há quase um ano e que, na madrugada do sábado, havia sofrido diversos chutes e socos na região da cabeça, pernas e abdômen após uma discussão, e que machucou o rosto do rapaz enquanto tentava se defender.

A equipe também ouviu o homem, que se justificou dizendo ser o dono da propriedade e que, há mais de dez dias, estava tentando fazer com que a moça saísse, porque não queria mais manter o relacionamento.

De acordo com ele, as negativas por parte da mulher desencadearam muitas brigas e discussões ao longo dos dias, que, enfim, resultaram no embate físico – no qual ele afirmou também ser vítima de agressão.

Ambos foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o homem foi autuado pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal.