Contando com uma indústria no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Ypê está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021.

Podem participar estudantes das áreas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; Qualidade; Jurídico e Compliance; Industrial; Centro de Distribuição; Logística; Custome Service; Suprimentos; Comunicação e Marketing; Vendas; Recursos Humanos; Comercial; Técnica Manutenção; e Projetos.

É desejável que os candidatos saibam falar inglês e os selecionados receberão bolsa-auxílio, cesta de produtos, fretado, assistência médica, assistência odontológica, vale alimentação e seguro de vida.

Ao todo, a seleção terá quatro etapas, sendo que a da inscrição será encerrada no dia 30 de setembro.

A expectativa é que o programa seja iniciado em janeiro de 2021.

Outras informações estão no site de estágio da Ypê.