Anápolis alcançou, na tarde desta quarta-feira (26), a triste marca de 185 mortes pela Covid-19 na cidade.

A informação foi confirmada no boletim informativo diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Até a última atualização, realizada pela pasta ontem (25), eram 183 moradores que faleceram em decorrência da doença.

Com as duas novas vítimas confirmadas no informe de hoje (26), o número de fatalidades passa a ser de 185, a poucos dias de se completar três meses desde o primeiro óbito registrado na cidade – no dia primeiro de maio.

De acordo com a Semusa, as novas estatísticas são referentes ao falecimento de duas mulheres: uma de 53 anos que foi a óbito na segunda-feira (24) e uma idosa, de 73 anos, que faleceu hoje.

Elas estavam internadas no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves e no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) até as respectivas datas, mas não resistiram às complicações da Covid-19.

Novos pacientes

O boletim também trouxe a confirmação de 228 novos casos nas últimas 24h. São 128 mulheres, com idades entre sete e 93 anos e 100 homens, de 20 dias a 82 anos.

Com essa atualização, o número de pacientes que testaram positivo para a doença na cidade passa a ser de 8.039.

Deste montante, 5.165 cumpriram os procedimentos de saúde e foram liberados da quarentena.

Os demais ainda cumprem o período de isolamento domiciliar ou se encontram internados nas unidades de saúde disponíveis.