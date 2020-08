O Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a estatística da população estimada de Anápolis em 2020.

Agora, a projeção do instituto passa a ser de 391.772 pessoas atualmente vivendo no município.

A última atualização havia sido feita em 2019. Naquela ocasião, a estimativa era de 386.923 habitantes. Ou seja, um aumento de quase cinco mil pessoas nas estatísticas.

Sendo assim, a cidade se mantém como a terceira mais populosa do estado, atrás apenas de Goiânia (1.536.097) e Aparecida de Goiânia (590.146).

Economia

O site do IBGE também fornece informações sobre o Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens produzidos no local – dos municípios de todo o país.

Entretanto, estes dados não são atualizados desde 2017.

Então, de acordo com o último registro, Anápolis segue tendo a segunda maior economia do estado, com um PIB de mais de R$ 14 bilhões, atrás apenas da capital goiana, que possui R$ 49 bilhões.

Aparecida de Goiânia segue logo atrás, com quase R$ 13 bilhões registrados. Ressaltando que os dados são de três anos atrás e que mudanças importantes já podem ter acontecido no ranking.

Trunfos como o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), que aloca o segundo maior polo farmacêutico de todo o Brasil, alavancam a economia do município – que continua crescendo e contribuindo para o destaque dentro do estado e do país.