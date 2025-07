Homem vai à delegacia em Anápolis para registrar boletim de ocorrência contra de policiais militares, é enquadrado e acaba preso

Conforme a versão dele, teria levado um 'baculejo' e um soco na cara dos agentes

Da Redação - 11 de julho de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Uma situação inusitada chamou atenção de policiais civis no fim da noite de quinta-feira (10), em Anápolis. Um homem, de 36 anos, procurou a Central de Flagrantes para prestar queixas contra policiais militares, mas acabou preso.

Ele, que estava dirigindo uma motocicleta, teria entrado no local e colocado o capacete em cima de uma cadeira. Com a chave do veículo não mão, informou que queria registrar boletim de ocorrência contra policiais militares.

Conforme a versão dele, ele estava em um bar nas proximidades quando tomou um ‘baculejo’ de um PM e, na sequência, teria levado um soco.

Com forte odor etílico e fala arrastada, foi questionado se ele havia ido à Central de Flagrantes dirigindo a motocicleta.

Ao responder afirmativamente, foi dada foz de prisão e condução da elaboração de exame – cujo resultado foi positivo para embriaguez.