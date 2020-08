O Governo Federal está realizando os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial, criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

Beneficiários do Bolsa Família foram os primeiros contemplados, seguindo o número do NIS. Esse grupo termina de receber no dia 31 de agosto.

Já os demais beneficiários do auxílio emergencial, como os trabalhadores informais, têm os pagamentos liberados considerando a época que receberam a primeira parcela e o mês de nascimento.

Há dois calendários disponibilizados pela Caixa Econômica Federal: o de depósito na poupança social do banco e o de saque em dinheiro.

Confira o calendário:

>> Para aqueles que receberam a 1º parcela em abril:

Depósitos

Janeiro – 28 de agosto

Fevereiro – 02 de setembro

Março – 04 de setembro

Abril – 09 de setembro

Maio – 11 de setembro

Junho – 16 de setembro

Julho – 18 de setembro

Agosto – 23 de setembro

Setembro – 25 de setembro

Outubro – 28 de setembro

Novembro – 28 de setembro

Dezembro – 30 de setembro

Saques

Janeiro – 19 de setembro

Fevereiro – 22 de setembro

Março – 29 de setembro

Abril – 1º de outubro

Maio – 3 de outubro

Junho – 06 de outubro

Julho – 08 de outubro

Agosto – 13 de outubro

Setembro – 15 de outubro

Outubro – 20 de outubro

Novembro – 22 de outubro

Dezembro – 27 de outubro

>> Para aqueles que receberam a 1º parcela em maio:

Depósitos

Janeiro – 09 de outubro

Fevereiro – 09 de outubro

Março – 16 de outubro

Abril – 16 de outubro

Maio – 23 de outubro

Junho – 23 de outubro

Julho – 30 de outubro

Agosto – 30 de outubro

Setembro – 06 de novembro

Outubro – 06 de novembro

Novembro – 13 de novembro

Dezembro – 13 de novembro

Saques

Janeiro – 29 de outubro

Fevereiro – 29 de outubro

Março – 03 de novembro

Abril – 03 de novembro

Maio – 10 de novembro

Junho – 10 de novembro

Julho – 12 de novembro

Agosto – 12 de novembro

Setembro – 17 de novembro

Outubro – 17 de novembro

Novembro – 19 de novembro

Dezembro – 19 de novembro

>> Para aqueles que receberam a 1ª parcela em junho, julho ou agosto:

Depósitos

Janeiro – 16 de novembro

Fevereiro – 16 de novembro

Março – 18 de novembro

Abril – 18 de novembro

Maio – 20 de novembro

Junho – 20 de novembro

Julho – 23 de novembro

Agosto – 23 de novembro

Setembro – 27 de novembro

Outubro – 27 de novembro

Novembro – 30 de novembro

Dezembro – 30 de novembro

Saques

Janeiro – 26 de novembro

Fevereiro – 26 de novembro

Março – 1º de dezembro

Abril – 1º de dezembro

Maio – 3 de dezembro

Junho – 3 de dezembro

Julho – 8 de dezembro

Agosto – 8 de dezembro

Setembro – 10 de dezembro

Outubro – 10 de dezembro

Novembro – 15 de dezembro

Dezembro – 15 de dezembro