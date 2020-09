Um homem de identidade não revelada teve de ser socorrido às pressas no início da manhã desta quarta-feira (02) após levar uma paulada na cabeça, nas proximidades do Viaduto Nelson Mandela, em Anápolis.

Inicialmente, as informações preliminares apontavam que um atropelamento havia sido registrado no local, pois o trânsito ficou extremamente lento.

Ao Portal 6, no entanto, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 28º BPM informou que, na verdade, aconteceu uma briga entre moradores de rua e usuários de drogas, que terminou com um ferido.

A vítima precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas apesar da pancada forte, foi levada ao Hospital Municipal Jamel Cecílio e não corre nenhum risco de morte.

O agressor conseguiu escapar do local e, segundo a Polícia Militar, ainda não foi localizado.