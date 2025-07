Campeonato de Cubo Mágico de Anápolis está com inscrições abertas e terá premiação especial

Evento, que está cadastrado na Associação Mundial, já tem data e local para acontecer

Natália Sezil - 03 de julho de 2025

Cubos mágicos vêm em diversos formatos. (Foto: Rawpixel)

Aficionados pelo cubo mágico já podem marcar na agenda: a segunda edição do Campeonato de Cubo Mágico de Anápolis já tem data e premiações definidas e está aceitando inscrições.

O torneio, nomeado Anápolis Open 2025, acontece nos dias 16 e 17 de agosto no salão de festas que fica na rua Cel. Antônio Crispim, nº 226, no bairro Jundiaí.

Realizada pela Associação Mundial de Cubo Mágico (WCA, na sigla em inglês), a competição engloba dez categorias oficiais e aceita até 60 participantes.

O campeonato é totalmente aberto ao público e já conta, inclusive, com um inscrito da Alemanha. Isso porque aceita jogadores de todas as nacionalidades.

Interessados em participar têm até o dia 09 de agosto para se inscreverem. O processo é realizado online, pelo site da WCA. A taxa é de R$ 40.

Para os competidores que tenham o Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma premiação especial já está combinada com uma das patrocinadoras – uma loja de brinquedos educativos.

Nos dias de evento, a programação começa às 08h30 e se estende até às 17h. Além do tradicional cubo de 3x3x3, diversos outros formatos estão incluídos, até o 7x7x7 e o Megaminx.

Daniel Waldir, um dos organizadores do Anápolis Open 2025, destacou ao Portal 6 que, embora na segunda edição, o cenário do esporte já tem história no estado.

“Temos uma Associação do Cubo Mágico Goiás, que começou lá para 2009/2010. Tem muitos anos e é um campeonato muito sério, é tudo creditado pela Associação Mundial, com delegado oficial”, ressaltou.

