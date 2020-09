Um homem de 32 anos, morador de Carmo do Rio Verde, teve de procurar a Central de Flagrantes de Anápolis no final da noite desta terça-feira (1º) para registrar a morte do pai, de 58 anos.

O rapaz contou que o genitor atuava como encarregado de produção na Usina Caçu, em Vicentinópolis, e sofreu um grave acidente de trabalho no último dia 12 de agosto.

É que ao passar perto de um tanque cheio de flegmassa (uma espécie de água com uma mistura de vários álcoois), o recipiente transportou e todo o conteúdo caiu sobre o corpo da vítima, que ficou mais de 50% queimado.

A vítima chegou a ser trazida para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) para receber tratamento, mas os ferimentos eram graves demais e ele não resistiu.

O caso foi registrado como morte acidental de trabalho.