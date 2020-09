“Goiás inteiro resolveu ir para Pirenópolis nesse feriado”.

É a frase que resume bem o que os usuários do Twitter e as diversas postagens na rede social mostram: a pequena cidade completamente lotada neste fim de semana ‘prolongado’, que se junta ao feriado de Independência do Brasil na segunda-feira (07).

Pirenópolis reabriu para o turismo recentemente, depois de um longo período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.

E, aparentemente, a volta está sendo muito bem aproveitada pelos goianos e brasilienses.

Contudo, as aglomerações não passaram desapercebidas pelos sempre vigilantes internautas, que compartilharam imagens e criticaram a maciça presença dos visitantes.

Pirenopolis sábado à noite pic.twitter.com/xREoIB7RkL — Jordeva Rosa (@jordevarosa) September 6, 2020

Gente que me segue, to ligado q ta todo mundo cansado de ficar em casa, mas se for dar rolê, da consciente. Normal ta cansado, td mundo tá, mas entopir a rua de pirenópolis é muita irresponsabilidade cara. Tem gente perdendo familiar nessas parada, tenha um pouquim de respeito — TOP boizao tchuthucão (@carambaferrou) September 6, 2020

Mas não é só o centro tradicional e histórico da cidade que recebeu toda essa atenção e concentração de pessoas.

Gravações feitas na entrada de acesso ao ecoturismo do município, que levam às famosas trilhas e cachoeiras da região, também mostram enormes congestionamentos de veículos.

Pirenópolis interior de Goiás , vacina chegou e ninguém me avisou !!!!#AglomeraBrasil pic.twitter.com/nSeKXKdTKd — samyra 🇧🇷 🖤 (@samyrapiri) September 6, 2020

Em uma das gravações, usuários que voltavam da cidade, e passavam pelas filas de carros, brincaram que todos aqueles que estavam indo para Pirenópolis estavam sendo “trouxas”, da mesma forma que eles quando tentaram ir para a cidade e precisaram voltar por excesso de visitantes.

“É gente demais, é carro que não acaba mais”, destacou uma das mulheres do vídeo.

Que isso memo que tá acontecendo pic.twitter.com/M7LSF9te5k — Menino Do céu 🤸🏻‍♂️ (@Richthechips) September 6, 2020