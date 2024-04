Entenda como gravação “inocente” pelo celular fez dois pescadores responderem por crime grave

Suspeitos foram identificados e localizados pela Polícia Federal

Thiago Alonso - 25 de abril de 2024

Mãe se separou dos filhotes. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram autuados pela Polícia Federal (PF) pelo crime de maus-tratos a animais silvestres, após assustarem uma onça-pintada que estava acompanhada de dois filhotes, em Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, no Norte goiano.

Em um vídeo gravado pelos próprios autores, é possível ver o momento em que os animais nadam no Rio Crixás.

No registro, os pescadores aparecem em uma canoa, conversando alto sobre a presença inusitada dos felinos.

As onças aparecem transitando tranquilamente no leito do rio, até que, com a constante aproximação do barco, a mãe se assusta e se dispersa dos filhotes.

Em determinado momento, um dos autores chega a dizer que a onça adulta “foi pro mato”.

Assim, um dos pequenos vai para a esquerda, enquanto o outro continua parado, olhando ao redor em busca da mãe.

Ao sair da zona dos felinos, um deles chega a ‘se vangloriar’, dizendo que “é assim que se faz com a natureza”.

O que ele não sabia é que, com a divulgação das imagens, eles acabariam sendo alvos de investigação da PF.

Conforme o órgão, os dois suspeitos foram incriminados por cercar e submeter os animais a intenso estresse. No texto, ainda é destacado que a mãe abandonou os filhotes para buscar a própria subsistência.

Agora, as devidas investigações sobre o caso serão realizadas pelos órgãos responsáveis.