O final da tarde desta segunda-feira (07), feriado de Independência, foi de emoção na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Policiais de diversas patentes foram ao local para prestar homenagem ao tenente-coronel Hrillner Braga, subcomandante do 3º CRPM, sediado na cidade.

O ato ocorreu concomitatemente ao enterro do oficial, no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. As imagens são do publicitário David Dourado, administrador da página ‘Fãs CPE”.

Para evitar aglomerações, populares puderam acompanha a cerimônia apenas de dentro de automóveis.

Em tempo

Hrillner estava internado havia duas semanas no Hospital do Coração, na capital. Diagnosticado com Covid-19, ele teve piora no quadro clínico e veio a óbito na noite deste domingo (06).

Apesar de não residir em Anápolis, o tenente-coronel construiu laços fortes com a cidade.

Comandou a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), a política de elite anapolina, e é considerado pela imprensa como um dos responsáveis por aproximar a corporação da comunidade através de projetos diversos.

Nos últimos meses, Hrillner nutria a expectativa de ser promovido ao cargo de coronel, a patente máxima da Polícia Militar de Goiás.