Uma das principais opções de lazer dos anapolinos é aproveitar os finais de semana, feriados e períodos de férias para visitar o Lago Corumbá IV.

A visita fica ainda melhor quando se tem por perto um lugar aconchegante para descansar e guardar os pertences em segurança.

Por isso, a Click Imobiliária Digital iniciou as vendas de lotes no Mirantes do Lago, um condomínio fechado a 75 km de Anápolis com estrutura completa de água, energia e coleta de lixo.

O local tem acesso direto ao Lago Corumbá IV e uma bela vista, além de entrada facilitada para aqueles que queiram adquirir os lotes, que tem a partir de 500 m².

As parcelas terão custos a partir de R$ 459 e interessados podem saber todos os detalhes diretamente com a Click, por meio do WhatsApp (62) 9 9206-9766. Para ser redirecionado diretamente para a conversa, basta clicar aqui.