Depois do feriado de Independência do Brasil desta segunda-feira (07), Anápolis voltou a confirmar novos óbitos de pacientes por Covid-19.

Sete vítimas tiveram o falecimento confirmado nesta terça-feira (08), de acordo com informações do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Ainda de acordo com o documento da pasta, se trata de:

um homem, de 52 anos, que faleceu no dia 14 de agosto;

um homem, sem idade divulgada, que foi a óbito dia 1º de setembro;

uma mulher, de 72 anos, que faleceu no dia 02;

um homem, de 62 anos, que foi a óbito no dia 06;

um homem, de 73 anos, e uma mulher de 88 que faleceram ontem (07);

e um homem, de 82 anos, que foi a óbito hoje (08).

Com os novos registros, passa a ser de 233 o número de fatalidades na cidade em decorrência da doença.

Novos contaminados

O boletim da Semusa também trouxe a confirmação de 96 novos casos confirmados nas últimas 24h.

Eles são referentes a 53 moradoras do sexo feminino, com idades entre quatro e 88 anos, e 43 do sexo masculino, de oito meses a 94 anos.

Ao todo, 9.893 pessoas já contraíram o novo coronavírus em Anápolis. Destes, 6.680 cumpriram os protocolos de saúde e se recuperaram.

Os demais ainda estão em período de quarentena domiciliar ou internados nas unidades de saúde disponíveis.