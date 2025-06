Fábrica da CAOA em Anápolis deixa de produzir veículos da Hyundai; veja quais

Paralisação teria ocorrido quando empresa entrou em férias coletivas

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2025

Hyundai Tucson 2024 dianteira (Foto: Divulgação/Hyundai)

A fábrica da empresa CAOA, localizada em Anápolis, em Goiás, não produz mais veículos da Hyundai. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site Autoesporte.

De acordo com a plataforma, os veículos deixaram de ser produzidos no local ainda em abril deste ano, quando a empresa entrou em férias coletivas.

Segundo o site, a parceria, que se estabeleceu em 1999 e trouxe muitos frutos para ambas as partes, teria sido revista no ano passado e previa a produção de mais veículos na planta do Centro-Oeste, como o SUV Tucson e do utilitário HR.

Contudo, a publicação afirma que, desde o retorno das atividades, em maio, apenas os modelos da Caoa Chery estão sendo produzidos no local.

Uma fonte ouvida pelo Autoesporte afirmou que há conversas para que a nova geração do Tucson seja fabricada em Anápolis a partir de 2026.

Questionadas, tanto a Hyundai quanto a CAOA não confirmaram nem negaram o fim da parceria. Ambas as empresas alegaram que não comentariam estratégias comerciais ou planos de negócios.

