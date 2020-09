As novas parcelas do auxílio emergencial, que foi prorrogado por mais quatro meses, começarão a ser distribuídas a partir do dia 17 de setembro.

Porém, por enquanto, o montante é destinado apenas aos beneficiários do Bolsa Família, programa que já possui um calendário fixo, cumprido sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

A liberação é feita de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Confira, a seguir, o calendário com as datas completas:

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou a continuação do auxílio até o final de dezembro, desta vez com mensalidades no valor de R$ 300.

No novo acordo não está previsto nenhum período de reabertura de inscrições, ou seja, só serão contemplados com o benefício aqueles que já estão cadastrados no programa.

O Governo ainda não divulgou data para a liberação do pagamento às pessoas que não participam do Bolsa Família.