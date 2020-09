Devido à pandemia do novo coronavírus, crianças e adolescentes tiveram de adotar o ensino remoto de estudos para não perder o ano letivo. Para muitos pais, no entanto, acompanhar as atividades dos filhos têm sido um grande desafio.

Pensando nisso, o Notório Saber, criado em Anápolis no início de 2020, está realizando acompanhamentos completos para que os estudantes reforcem os conteúdos e aprendam verdadeiramente tudo que precisam.

“Com a pandemia, muitos pais têm dificuldades de acompanhar. Muitos não têm tempo, porque continuam trabalhando, enquanto outros não conseguem explicar os conteúdos da melhor forma e assim eles vão acumulando, até virar uma bola de neve”, explicou Emannuele Naves e Silva, graduada em Ciências Biológicas e uma das proprietárias do Centro de Estudos.

“Minha intenção é ajudar na rotina de estudos durante a pandemia. Realizo o acompanhamento com todas as disciplinas, tiro duvidas, ajudo nas atividades e dou todo o suporte, evitando que os alunos se percam e não consigam aprender”, disse.

Podem receber acompanhamento na Notório Saber crianças do Infantil 5, Fundamental 1, Fundamental 2; e adolescentes que estejam no ensino médio.

“Prestamos um serviço personalizado e adaptável, focado na aprendizagem do aluno. Utilizamos uma didática que vai trazer resultados para as individualidades e necessidades do aluno”, acrescentou Emannuele que tem como sócia Marianna Alice da Silva, também formada em Ciências Biológicas.

A formação não é algo restritivo, segundo Marianna, pois o centro de estudos está apto para atender diversas disciplinas conforme necessidade e demandas dos estudantes.

“O Notório Saber surgiu quando percebemos a necessidade que muitos alunos têm e acabam tendo de buscar acompanhamentos extras. Eu já trabalhava com aulas particulares e, junto com minha sócia, vimos a necessidade de criar um espaço para ajudá-los durante a formação”, disse.

Em tempo

Tomando todos os cuidados de distanciamento social e higienização, o Notório Saber também possui uma área exclusiva para estudos, trabalhos em grupo e aperfeiçoamento escolar.

No espaço, localizado na rua Coronel Zéca Louza, quadra 43, lote 21A , no bairro Jundiaí, há ainda um laboratório pedagógico, que possibilita o aprendizado na prática, e uma papelaria criativa com diversos itens.

Formação

Emannuele se formou em Ciências Biológicas em 2017 na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e lecionou por dois anos em escola pública e privada, no Mato Grosso, em mais de uma disciplina. Atualmente, ainda é acadêmica de Pedagogia.

Marianna finalizou a graduação no mesmo ano e desde então possui uma grande demanda de aulas particulares em Anápolis. Para se profissionalizar ainda mais, também iniciou um mestrado na própria UEG.

Mais informações estão no Instagram da Notório Saber ou pelo WhatsApp (62) 9 9547-3479. Para ser redirecionado diretamente para a conversa, basta clicar aqui.