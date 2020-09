Um triste acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10) no km 270 da BR-153, na altura do município de Nova Glória.

Isso porque uma ambulância, justamente o tipo de veículo designado para prestar socorro em ocorrências assim, saiu da pista e colidiu de frente com uma árvore, matando uma paciente que estava sendo deslocada de Goiânia para Uruaçu.

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanhou o caso. De acordo com a corporação, a vítima tinha 52 anos e morreu no local.

Já o motorista, que estava devidamente qualificado para conduzir veículos do tipo, foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e depois encaminhado à uma unidade hospitalar em Ceres.

A PRF trabalha com a possibilidade do acidente ter sido causado após o condutor perder o controle da ambulância.

Hipótese que só poderá ser confirmada após a conclusão do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).