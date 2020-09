Pesquisa de intenção de votos realizada pelo ‘Realtime Big Data’, e divulgada pela Record TV Goiás nesta quinta-feira (10), mostra que o prefeito Roberto Naves (PP) lidera a corrida eleitoral que se aproxima.

De acordo com o levantamento, que foi feito com 660 pessoas da cidade entre os dias 04 e 05 de setembro, o atual mandatário aparece com 22% das intenções de votos – percentual semelhante ao que ele teve de votos válidos no primeiro turno das eleições de 2016.

Na sequência aparece o pré-candidato Valeriano Abreu (PSL), com 14%. No pleito anterior, pelo PSC, o conservador terminou a disputa com 13%.

Pré-candidata do PT, a Professora Geli aparece em seguida, com 10% das intenções de voto. Atualmente vereadora, a petista é apoiada pelo ex-prefeito Antônio Gomide, do mesmo partido.

Em quarto e quinto lugar aparecem pré-candidatos ligados à áreas militar e da segurança pública. São eles: Delegado Humberto Evangelista (PSD), com 6%; e o ex-comandante da Ala 2, Brigadeiro Bragança (REP), com 5%.

Márcio Corrêa (MDB) surgiu com 3%. Cândido Filho (PODE) e Edson Tavares (PRTB) alcançaram 2%.

Os pré-candidatos João Gomes (PSDB) e José de Lima (Patriota) não apareceram na cartela apresentada aos entrevistados.

O restante dos sondados se divide em branco/nulo ou os que não souberam responder.

As assessorias dos três pré-candidatos que pontuaram acima dos dois dígitos no cenário estimulado foram procurados pelo Portal 6 para comentar a pesquisa.

A manifestação de cada um deles será publicada na Seção Rápidas.

Espontânea

O instituto Realtime Big Data também fez o levantamento no cenário espontâneo quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado.

Roberto Naves (PP) apareceu na frente, com 7%, seguido de Valeriano Abreu (PSL) com 2% e Professora Geli (PT) com 1%.