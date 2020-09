Se alguém entrar no Twitter agora, será difícil fugir de alguns nomes que figuram entre os assuntos mais comentados da plataforma desde a noite de ontem (10).

São eles: Whindersson Nunes, Luísa Sonza e Vitão.

A polêmica do suposto ‘triângulo amoroso’ teve início há três meses, com a divulgação do clipe da música ‘Flores’, de autoria da cantora com participação do Vitão.

O caso bombou nas redes sociais, já que o teor ‘sensual’ das imagens não foi visto com bons olhos por boa parte dos usuários, que defenderam ser uma falta de respeito com Whindersson, visto que a separação dele com Luísa havia sido recém-anunciada.

Eventualmente, a polêmica se acalmou e foi encarada como uma ‘jogada de marketing’ – muito bem sucedida, por sinal – para alavancar o lançamento da música e do clipe.

Porém, as fofocas ganharam um novo combustível na noite desta quinta-feira (10), quando os dois pilares da polêmica vieram a público, através das redes sociais, confirmar o relacionamento.

Este foi o estopim para que o caso voltasse a tomar conta da internet brasileira, só que dessa vez com um tom de ataque muito mais forte à Luísa e Vitão.

Relatos de que o polêmico clipe havia sido gravado enquanto a celebridade estava casada com Whindersson aumentaram ainda mais as suspeitas de uma possível traição.

sobre Luisa, Vitão e Whindersson é isso, e eu não vou falar mais nada: pic.twitter.com/vmamVwBnz1 — day / sendo canceladah (@rachxlqueen) September 11, 2020

Os fãs do humorista piauiense também não perderam tempo e partiram em defesa dele. Confira:

Kkkkkkkkk ninguém conhecia? mas ok. Ela pode ter talento mas quem ajudou de verdade foi o Whin crlh, isso é inegável, se n fosse ele, ela estaria em um patamar bem abaixo ainda. https://t.co/o2F7HEXWAC — Fogo Comenta (@fogocomenta) September 11, 2020

Luisa sonza, na hora de trocar um feio por um mais feio, certifique-se de ficar com que é, pelo menos, mais engraçado — instagram: brunafeia (@brunafeia) September 11, 2020

Até mesmo usuárias que haviam defendido a cantora na primeira polêmica decidiram ‘mudar de lado’ após a enchente de novas informações sobre o caso.

ok agr sim estou começando a acreditar que ela só usou o whindersson pra ficar rica e famosa https://t.co/jVOzRiJcR6 — raf (@Raffflima) September 11, 2020

Participação de outras celebridades

E é claro que outros artistas não ficariam de fora de algo que tomou uma repercussão tão grande.

Um bom exemplo é a ícone sertaneja e goiana, Marília Mendonça, que ofereceu um ‘ombro amigo’ para Whindersson, que disse estar a procura de músicas do estilo ‘sofrência’ – bem a especialidade da cantora.

no dele eu num sei migo, mas no meu.. 😬 precisando tamo aí — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) September 10, 2020

Mas se enganou quem achou que o auge a mobilização havia acabado.

Isso porque os usuários do Twitter decidiram realizar uma petição online, recolhendo assinaturas para que o ator Arthur Aguiar, recentemente envolvido em polêmicas de inúmeros casos de traição, ‘vingasse’ Whindersson.

A brincadeira tomou proporções impressionantes e, até o momento desta publicação, já conta com mais de 12 mil assinaturas.

Web cria petição para Arthur Aguiar 'vingar' Whindersson e ficar com Luísa Sonza > https://t.co/3xIwuHKKpX pic.twitter.com/7tVNN12iSq — Notícias da TV (@NoticiasdaTV) September 11, 2020