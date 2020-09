View this post on Instagram

Nota de falecimento: Reginaldo de Faria, presidente do SindMetana É com pesar que a diretoria do SindMetana comunica o falecimento do nosso presidente Reginaldo José de Faria, vitimado pela Covid-19, aos 44 anos de idade, nesta sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Reginaldo, líder de nossa categoria, era um dos mais jovens e atuantes líderes sindicais do País. Defendia a importância do movimento sindical para a sociedade brasileira, a retomada do desenvolvimento econômico, a valorização da indústria e dos setores produtivos. Sempre incentivador e parceiro de todas as horas, lutava com todos nós diariamente por mais emprego, renda e melhores condições de trabalho e de vida para a família metalúrgica de Anápolis. Expressamos os nossos profundos sentimentos à família e aos amigos do companheiro Reginaldo, que sempre estará presente em nossos corações e memória. Diretoria do SindMetana