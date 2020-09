Um dos assuntos mais comentados do Twitter no momento é “Fogo nos Racistas”.

O motivo, no entanto, pode ser um pouco diferente do que muitos imaginariam ao ler o tópico logo de cara.

Isso porque quem movimentou toda essa discussão foi o brasileiro Neymar, após uma confusão na partida do Campeonato Francês, realizada no final da tarde deste domingo (13).

Uma briga generalizada entre os dois times rivais, Paris Saint Germain e Olympique de Marselha, terminou com um total de cinco jogadores expulsos, entre eles Neymar.

Confusão generalizada! Jogadores do PSG e Olympique de Marseille trocam socos e pontapés no final da partida. Ao todo, cinco jogadores foram expulsos: Neymar, Paredes, Kurzawa, Benedetto e Amavi. #PSG #Olympique 🎥: @isabelapagliari pic.twitter.com/3HPf1oMg8M — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 13, 2020

O motivo?

O craque brasileiro deu um tapa na parte de trás da cabeça do zagueiro adversário, o espanhol Álvaro Gonzáles. Pode parecer um pouco gratuito, mas tem muito mais por trás dessa história.

É que antes mesmo da briga estourar, o jogador já havia reclamado para os árbitros que estava recebendo ofensas racistas por parte do zagueiro, mas nada foi feito.

Em gravações televisivas é possível ver Neymar dizendo “Racismo no” a um dos juízes da partida.

Neymar se irrita durante partida contra o Olympique de Marseille por supostas ofensas racistas do zagueiro adversário. “Racismo no”, teria dito o jogador. #Neymar #PSG pic.twitter.com/1M15Uwf1CU — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 13, 2020

Depois do jogo, no qual a equipe do brasileiro foi derrotada por 1×0, Neymar veio a público através do seu Twitter fazer graves comentários sobre o episódio.

Foram duas publicações feitas até o momento. Na primeira, ele diz que o único arrependimento foi de “não ter dado na cara desse babaca”.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

A segunda foi uma crítica ao VAR (sigla em inglês para definir o chamado “árbitro de vídeo”) que, segundo ele, captura e julga todos os momentos menos a imagem do possível racista o chamando de “macaco” e outros palavrões.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

A comunidade brasileira foi muito rápida para se posicionar e defender o jogador, criticando as atitudes que, infelizmente, não são raras dentro das quatro linhas de um campo de futebol.

Não faltaram tweets dizendo que ele não só agiu corretamente, como deveria ter feito de forma mais agressiva, para punir de vez este tipo de comportamento.

Vale ressaltar também que muitos deles foram postados por pessoas que fizeram questão de mencionar que “não são fãs” ou até mesmo que “não gostam” do jogador.

A maior parte das postagens foi acompanhada da tag, já mencionada, “Fogo nos Racistas”.

Outra coisa bastante comentada foi o fato do jogador adversário ter continuado em campo, sendo Neymar o único oficialmente punido em meio à confusão do possível insulto racista. Confira alguns exemplos a seguir:

Eu não sou fã do Neymar nem nada mais se ele tivesse descido a porrada nesse racista eu já estava prontíssima pra passar pano!

FOGO NOS RACISTAS pic.twitter.com/oErjDKgmEy — ઽtɦ૯ (@Sthesilvx) September 13, 2020

Eu nao sou fã do Neymar , mas que odio deu toda essa situação, ele tinha que ja chegar dando um socao bem na boca desse desgraçado,e que odio desse árbitro inútil que expulsou o neymar e deixou o racista no campo

FOGO NOS RACISTAS pic.twitter.com/jy6rXwexSn — ⚯͛⃝⃒⃤Thiago Sousan (@thisousan) September 13, 2020

Fogo nos racistas. Força Ney, estamos contigo. pic.twitter.com/NESSdUMAes — out of context Neymar (@ContextNeymar_) September 13, 2020