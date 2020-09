Mais antigo de Anápolis, o Núcleo de Dança Elza Cavalcante tem 35 anos de tradição e está sempre preocupado em formar bailarinos completos, elegantes, precisos e com todos os princípios dos valores humanos.

Com objetivo de ofertar novas oportunidades para aqueles que sonham em dançar, a companhia está com uma condição especial que oferta 15 dias de aulas gratuitas em qualquer modalidade.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o decreto municipal só libera aulas presenciais para maiores de 18 anos. Os interessados podem se inscrever para Ballet Adulto, Jazz Adulto, Dança Contemporânea e Sapateado. Há turmas para iniciantes e para aqueles que já dançam.

No entanto, o Núcleo de Dança Elza Cavalcante também oferta turmas exclusivamente online de Baby Class, Ballet Infantil e Jazz Infantil para crianças a partir de três anos de idade.

Terminados os 15 dias, os alunos poderão escolher as modalidades que desejam continuar e regularizar a matrícula com valor promocional.

Outros cuidados ainda estão sendo tomados para prevenir a Covid-19. Nas aulas presenciais, as turmas estão com capacidade reduzida e na sala de aula existe uma marcação no chão para que cada aluno fique dentro do próprio espaço, mantendo o distanciamento.

Também não há contato físico entre os alunos e todos dentro do prédio usam máscaras regularmente. Além disso, é disponibilizado álcool em gel e medição de temperatura de quem entra nas salas de aulas e vestiários, que são higienizados antes de todas as aulas.

O Núcleo de Dança Elza Cavalcante, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 485, no Centro, tem professores especializados e premiados em festivais nacionais e internacionais.

Para começar a aproveitar os 15 dias de aulas gratuitas, basta entrar em contato com a escola pelo telefone (62) 3321-0824 ou WhatsApp (62) 9 9980 -0875 para fazer o cadastro.

Uma equipe fará o atendimento para indicar as melhores turmas e modalidades, sendo que é possível experimentar quantas modalidades quiser, de acordo as recomendações de idade, nível de experiência e disponibilidade.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 20h, e aos sábados, das 09h às 12h.