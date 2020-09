Concessionária do transporte coletivo em Anápolis, a Urban integra a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Centro-Oeste do Brasil (Fetrasul) e está participando da iniciativa de conscientização da entidade para enfrentar esse “novo normal” dos tempos de pandemia.

As peças publicitárias, além das informações e dados que nortearam o argumento da campanha, foram apresentadas durante a tarde desta segunda-feira (14), em coletiva remota à imprensa da cidade.

“A campanha não está trazendo novidade, mas está mostrando o que já está sendo feito pelo operador [no caso, a Urban]”, disse Thiago Araújo, responsável pelo marketing de Fetrasul.

Segundo ele, a Federação também recorreu a pesquisas de mercado feitas por outras entidades para estabelecer o mote.

“É a informação que vai fazer a reversão desse quadro”, defendeu Renata Vieira, jornalista da Kasane Comunicação.

Medidas

Além dos esforços para combater o discurso de que o transporte coletivo é um agente de proliferação e contágio do novo coronavírus, a Fetrasul aposta em 14 medidas que tranquilizem o usuário deste tipo de modal.

Elas estão presente na plataforma “Protocolo Transporte Seguro”, que tem um site específico para o público de Anápolis.

É a aposta da Urban para reverter a queda no número de usuários, que chegou a 75% “em determinados períodos desde março”, revelou Carlos Leão, diretor jurídico do Grupo São José.