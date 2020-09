Anápolis alcançou, nesta terça-feira (15), a marca de 255 mortes em decorrência da Covid-19.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no boletim diário, que registrou uma nova morte pela doença.

A nova fatalidade é referente a uma idosa, de 93 anos, que faleceu no domingo (13) e teve o resultado positivo do exame divulgado apenas hoje (15).

Antes disso, a última morte confirmada no município havia sido naquele mesmo dia, já que não houve registro de novos óbitos na segunda-feira (14).

Mais casos

O informe da Semusa também trouxe a confirmação de 223 novos casos nas últimas 24h.

São 113 pacientes do sexo feminino, com idades entre um e 94 anos, e 110 do sexo masculino, de um a 97 anos.

Com essa atualização, passa a ser de 10.846 o número total de moradores que contraíram o novo coronavírus.

Destes, 7.174 cumpriram os protocolos de saúde e se recuperaram. Os demais ainda mantém o período de quarentena domiciliar ou se encontram internados.