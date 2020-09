A Polícia Civil (PC) de Anápolis precisou atender uma ocorrência muito delicada na madrugada desta quinta-feira (17).

Isso porque uma jovem, de 22 anos, compareceu na 1ª DP informando que a filha, de apenas dois aninhos, teria sido vítima de um possível abuso.

Ainda de acordo com a moça, o caso teria acontecido horas atrás, quando ela, o namorado e a filha foram até o supermercado.

Enquanto realizava as compras, a criança permaneceu no carro com o rapaz, que tem 20 anos. Chegando em casa, a garotinha pediu para ser levada ao banheiro.

Lá, ela gritou e reclamou de dores fortes nas partes íntimas. Questionada pela mãe, a criança teria respondido que o ‘tio’ tinha ‘mexido’ na região.

A PC solicitou um exame de corpo e delito e o caso, registrado como estupro de vulnerável, foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).