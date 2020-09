Neste sábado (19), Anápolis chegou a 11.350 casos de Covid-19 após mais 72 pacientes receberem o diagnóstico positivo para a doença.

São eles: 33 do sexo feminino, com idade entre quatro e 84 anos, e 39 do sexo masculino, com idade entre cinco a 83 anos.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que também confirmou a morte por Covid-19 de duas idosas, de 79 e 83 anos.

De acordo com a pasta, elas faleceram na quinta-feira (17) e o resultado dos testes, que atestou positivo para doença, só foi liberado agora.

Com isso, Anápolis passa a contabilizar 272 vidas perdidas para Covid-19. A Semusa afirma que 8.307 já se recuperaram e estão curados. Já os demais, diz a pasta, estão em isolamento domiciliar ou internados.