Um homem, que não teve a idade confirmada, deixou a vida da Polícia Militar (PM) muito mais fácil na madrugada deste domingo (20) em Anápolis.

É que, enquanto a corporação realizava uma patrulha no Jardim das Américas, bairro da região nordeste da cidade, o suspeito passou próximo à viatura realizando movimentos de ziguezague com o veículo.

A equipe imediatamente iniciou uma abordagem e percebeu se tratar de um claro caso de embriaguez ao volante.

As suspeitas se confirmaram após a realização do teste do etilômetro, popularmente conhecido como ‘bafômetro’.

O resultado do exame foi surpreendente.

Isso porque o motorista registrou um total de 1.09 mg/l de álcool no sangue, um valor mais que três vezes superior ao de 0.34 mg/l, que é o que caracteriza crime, de acordo com a lei brasileira.

A realidade é ainda mais crítica quando se analisa o resultado com base na taxa de álcool que limita a aplicação de multa – por já distorcer e afetar os reflexos considerados ideais no trânsito.

A taxa-limite nesse tipo de caso é de 0.05 mg/l, ou seja, o condutor apresentou uma quantidade de álcool 21 vezes maior do que o permitido.

Diante de tudo isso, ele foi detido pelos policiais e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de dirigir sob a influência da bebida.