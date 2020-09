Os dentes precisam ser sempre muito bem cuidados para se manterem saudáveis. No entanto, alguns problemas podem surgir devido a alta carga de ansiedade, estresse ou hábitos ruins, como mascar chiclete e roer unhas.

Uma das enfermidades mais comuns e que é provocada por esses fatores é a Disfunção Temporomandibular (DTM), que nada mais é do que o mal funcionamento da Articulação Temporomandibular (ATM), responsável pelos movimentos da mandíbula, como mastigar, falar e bocejar.

De acordo com o dentista Paulo Barreto, especialista em Disfunção Temporomandibular, sempre que há um problema nessa articulação, via de regra, é porque ela esta sendo mal utilizada.

“Existem vários tipos de DTM. Os principais sinais são dores de cabeça; cansaço muscular; dor na mandíbula ou na face ao acordar; dores na face; dor ao abrir a boca, mastigar, bocejar ou falar; estalos na articulação ao abrir a boca e mastigar; zumbidos no ouvido; limitação da abertura bucal; descolamento mandibular e, em casos mais raros, vertigens e tonturas”, acrescentou.

O tratamento correto depende de cada caso e é particular. Para oferecer mais acessibilidade à população de Anápolis, Paulo Barreto também passará a oferecer atendimentos na Santa Casa com preços populares.

As consultas no local ocorrerão sempre às quartas feiras, das 07h às 11h, e os interessados já podem fazer o agendamento pelos telefones (62) 3311-9947 ou (62) 3311-9979.

Quando buscar ajuda

De acordo com Paulo Barreto, é necessário buscar quando surgirem os primeiros sintomas. No entanto, o ideal mesmo é passar por consultas de rotinas, já que nem todos os portadores de DTM apresentam sintomas.

Após o diagnóstico correto é que será definido se o tratamento ideal deverá ser feito com uso de medicamentos, intervenções cirúrgicas ou utilizando placas interoclusais (que ajudam na estabilização do quadro).

“Em alguns casos, dependendo do fator que levou o surgimento da DTM, o tratamento pode se mostrar definitivo. Já em outros casos é necessário que o paciente faça um acompanhamento de rotina com o especialista”, explicou o dentista.

Em tempo

Para aqueles que preferem outras opções de dias, além do que será ofertado pela Santa Casa, o profissional também atende no Instituto do Sorriso, que fica na Rua Evangelino Meireles, nº 45, no bairro Jundiaí, em frente a entrada de urgência da própria Santa Casa.

Os atendimentos são de segunda a sexta-feira e as consultas devem ser agendadas pelo telefone (62) 9 9189-2854, que também é WhatsApp.