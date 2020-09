Domingo (20) não foi um dia sem óbitos por Covid-19 em Anápolis. É o que mostra o mais recente boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado no final da tarde desta segunda-feira (21).

Isso porque o documento traz a notificação de três mortes, sendo que duas delas (um homem de 54 anos e uma mulher de 74 anos) ocorreram nas últimas 24h.

A outra fatalidade, conforme a pasta, ocorreu no dia 18, em que um homem de 69 anos foi a vítima.

Os hospitais em que ocorreram as mortes não foram informados no boletim.

Com essas novas atualizações, Anápolis chega a marca de 275 óbitos em decorrência da Covid-19.

Um total de 118 novos pacientes foram contabilizados pela Semusa. De acordo com a pasta, 65 pessoas são do sexo feminino, com idade entre 05 e 82 anos, e há 53 do sexo masculino com idade entre nove e 91 anos.

Eles se juntam aos 11.579 casos confirmados oficialmente em Anápolis. Pouco mais de 8.400 já terminaram a quarentena e podem se considerar curados.